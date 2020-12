Kräfte des Einsatzzuges Schweinfurt führten am Donnerstag im Dienstbereich der Polizeiinspektion Bad Kissingen allgemeine Verkehrskontrollen durch. Folgende Verstöße konnten dabei festgestellt werden:

In der Kissinger Straße wurde bei einem 44-jährigen VW-Fahrer gegen 12.15 Uhr in der Jackentasche ein Joint aufgefunden. Es wurden nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Sein Beifahrer konnte keinen Ausweis vorzeigen und es stellte sich heraus, dass er sich seit März unerlaubt in Deutschland aufhält. Ermittlungen wegen eines Vergehens gegen das Aufenthaltsgesetz wurden aufgenommen, schreibt die Polizei

Gegen 17.45 Uhr wurden bei der Kontrolle eines VW-Fahrers in Nüdlingen Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache wahrgenommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,44 Promille. Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nach Auswertung der entnommenen Blutprobe geht dem Mann eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu, heißt es im Tagesbericht der Polizei. pol