Am heutigen Samstag fällt der Startschuss für die Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion 2020. Die Hilfsorganisation bittet auch in diesem Jahr wieder Privatpersonen, Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereine, Hilfspäckchen mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und einem kleinen Kinderspielzeug zu spenden. Die Päckchen sind für notleidende Kinder, Familien, alte Menschen und Menschen mit Behinderung, deren Lebenssituation durch die Coronavirus-Pandemie oft noch schwieriger geworden ist.

In diesem Jahr gibt es zusätzlich die Möglichkeit, "virtuelle Päckchen" zu packen: durch Geldspenden, die Teile des Inhalts oder ein komplettes Päckchen finanzieren. Die eigentlichen Päckchen stellen dann die bewährten Partner in den Empfängerländern zusammen. Auf der Internetseite www.weihnachtstrucker-spenden.de kann jeder ein Päckchen - oder auch zwei und mehr - packen. Bis zum 24. Dezember besteht hier die Möglichkeit, den Johanniter-Weihnachtstrucker zu unterstützen.

Bis zum 14. Dezember können die Päckchen gepackt an den Sammelstellen abgegeben werden. Im Raum Bamberg ist dies direkt bei den Johannitern in Bamberg (Gutenbergstraße 2a), in Schlüsselfeld an der Johanniter-Rettungswache (Batschkastraße 17) und in der Kinderinsel Reckendorf (Johanniterstraße 1) möglich. Weitere Infos zur Aktion sowie zu Sammelstellen und Spendenmöglichkeiten findet man unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker oder auf der Facebook-Fanseite www.facebook.com/JohanniterWeihnachtstrucker. red