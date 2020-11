Für wirtschaftliche Stabilität sorgen, die bestehenden Arbeitsplätze sichern und mittelfristig weiterwachsen: Jürgen Keller, neuer Dienststellenleiter der Johanniter-Unfall-Hilfe in Bamberg und damit zuständig für rund 450 haupt-, aber auch ehrenamtliche Mitarbeiter in ganz Oberfranken, freut sich auf seine neue Aufgabe, die er Anfang September angetreten hat. Der 55-Jährige ist ein Johanniter-Urgestein. In bald 30 Dienstjahren hat er rund 60 000 Rettungseinsätze absolviert. Seine Hauptaufgabe ist die Weiterentwicklung des Standortes Oberfranken als Ganzes, mit Diensten wie dem Hausnotruf, dem Fahrdienst, der Erste-Hilfe-Ausbildung, der Ambulanten Pflege oder dem Betrieb von Kindertagesstätten.

Die oberfränkischen Johanniter feierten im vergangenen Jahr ihr 50. Jubiläum. Aus kleinen, aber sehr engagierten Anfängen ist ein Verband entstanden, in dem sich heute rund 300 hauptamtliche Mitarbeiter sowie 150 Ehrenamtliche in verschiedensten Lebensbereichen für die Menschen in Oberfranken einsetzen.

Bald Richtfest

Ein aktuelles Projekt, das der neu zusammengestellten Führungsspitze besonders am Herzen liegt, ist der Bau des ersten Johanniter-Kindergartens in Bamberg. "Die Johanniter betreuen bayernweit aktuell in 124 Einrichtungen mehr als 5000 Kinder. Diese Expertise wollen wir auch in Oberfranken verstärkt einbringen", so Keller. Im Dezember wird Richtfest in der Dr.-Ida-Noddack-Straße gefeiert, im kommenden September sollen die ersten Krippen- und Kindergartenkinder einziehen. red