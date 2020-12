Leichte Verletzungen hat ein 53-jähriger Jogger am Donnerstagvormittag durch einen Biss von einem bislang unbekannten Hund erlitten. Gegen 9.30 Uhr joggte der Mann auf dem Weg von Thuisbrunn nach Dietersberg, als ihm ein frei laufender Hund entgegenkam. Der Hund biss den Mann in den Oberschenkel. Kurz danach folgte die bislang unbekannte Hundehalterin. Nach einem kurzen Gespräch ging der verletzte Läufer zum Arzt und erstattete im Nachgang Anzeige bei der Polizei Ebermannstadt. Bei der Hundehalterin soll es sich um eine circa 25 Jahre alte Frau mit dunkelblonden Haaren handeln. Der Hund soll einem Schäferhund ähneln und ein langes Fell haben. Die Polizeibeamten suchen nach der Hundehalterin und ermitteln wegen eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung. Personen, die Hinweise auf die Hundehalterin geben können oder den Vorfall am Donnerstagmorgen zwischen Thuisbrunn und Dietersberg beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 09194/7388-0 bei der Polizei in Ebermannstadt zu melden.