Erik Knight ist nach wie vor amerikanischer Staatsbürger. Der aus Kentucky stammende Masseur fühlt sich nach eigener Aussage sehr wohl in der Stadt am Main und ist im Vereinsleben engagiert. Gleichwohl richtet sich sein Blick immer wieder über den Atlantik in die alte Heimat, in der die Wahl des Präsidenten Schlagzeilen macht. Frage: Wo und wann bist du in den USA geboren? Deine Urvorfahren kommen woher?

Erik Knight: Ich wurde 1975 in Kentucky in eine Arbeiterfamilie geboren. Klassische mittelamerikanische Geschichte: sehr junge Eltern, Scheidung und dann Patchworkfamilie. Meine Vorfahren sind alles seit vielen Generationen: Amerikaner, Landwirte, Minenarbeiter in Kentucky oder Umgebung, mit etwas Indianerblut gemischt.

Bist du oft umgezogen, falls ja, wohin?

Als Kind sind wir öfters umgezogen, aber alles innerhalb von Kentucky. Mit 18 Jahren verpflichtete ich mich der US-Armee. Als Soldat bin ich dann auch in Mazedonien und Kosovo herumgekommen. Nach zehn Jahren in Deutschland bin ich mit meiner Frau nach San Francisco, Kalifornien, gezogen, wo wir fast sieben Jahre lebten, bevor wir 2009 wieder zurück nach Deutschland kamen.

Kannst du dich an die jeweiligen Präsidenten in deiner Kindheit und Jugend erinnern und hattest du einen Lieblingspräsidenten als Kind oder Jugendlicher?

In den USA spielen die jeweiligen Präsidenten immer eine wichtige Rolle. Jedes Kind kennt sie. Sie sind Stars und werden auch so behandelt. Mein Lieblingspräsident als Kind war Jimmy Carter.

Hast du eine besondere Ausbildung gemacht? Vielleicht studiert?

In der US-Armee habe ich eine Ausbildung zum Panzermechaniker gemacht, danach mich bis zum Abteilungsleiter des großen Einkaufszentrums PX in der Würzburger Kaserne hochgearbeitet. In San Francisco folgte ich dann meiner Berufung und studierte Massagetherapie und Bachelor in Liberal Arts mit dem Fokus auf östliche und westliche Philosophie und auf somatische Psychologie.

Hast du in deinem Leben an einer US-Präsidentschaftswahl teilgenommen? Vielleicht immer noch? Welche Staatsangehörigkeit hast du?

Seitdem ich 18 Jahre alt bin, wähle ich bei der US-Präsidentschaftswahl. Aus dem Ausland via Briefwahl. Wobei es dieses Jahr zu Schwierigkeiten kam und wir letztendlich trotz Bestätigung der Vorregistrierung nicht wählen konnten, da uns die Wahlunterlagen nicht zugeschickt wurden. Unser Wohnsitz in den USA ist nach wie vor in Kalifornien gemeldet, und ich bin und bleibe US-Bürger. Wenn man als Amerikaner geboren wird, ist keine zweite Staatsbürgerschaft erlaubt. Ich könnte also nur Deutscher werden, wenn ich meine amerikanische Staatsangehörigkeit abgeben würde.

Wann bist du das erst Mal nach Deutschland gekommen, und wie kam es dazu? Wegen der Liebe, Beruf, Schicksal, US-Army? War es klar, in Deutschland zu bleiben und zu leben, oder hat es sich erst ergeben im Laufe der Zeit?

Im Januar 1994 kam ich als Soldat in die Schweinfurter Kaserne. Nach den ersten drei Jahren Militärdienst habe ich mich aus Liebesgründen um weitere drei Jahre verpflichtet, um in Deutschland bleiben zu können. Diese erste deutsche Liebe hielt nicht, aber in diesen drei Jahren lernte ich meine jetzige Frau kennen. Eine erneute Verlängerung des Militärdienstes konnte ich diesmal vermeiden, indem ich eine Anstellung in Deutschland als Zivilist für die Armee bekommen habe. So konnte ich weiter in Deutschland leben, denn es gefiel mir sehr gut. Mein Deutsch wurde langsam auch besser. Sobald meine Frau ihr Studium beendet hatte (2002 heirateten wir), zogen wir 2003 nach Kalifornien, da ich in den USA studieren wollte und wir abenteuerlustig waren. Die Zeit in San Francisco war unbeschreiblich toll, aber durch die hohen Lebenskosten - gerade wenn man eine Familie haben möchte - keine wirkliche Option für uns auf lange Sicht. Wir beschlossen daher, wieder zurück nach Deutschland zu ziehen, um unsere Kinder (unser ältester Sohn war zu dem Zeitpunkt fast zwei Jahre alt) in der Nähe der Familie aufwachsen zu sehen und in der Lage zu sein, uns etwas aufzubauen. Deutschland ist im Vergleich zu USA ein viel familienfreundlicheres Land mit besserer Life-Work-Balance. Seit wann lebst du in Zeil? Wann hast du geheiratet, wie viele Kinder hast du? Wie alt seid ihr alle?

Wir zogen 2009 wieder zurück nach Zeil - zunächst mit der Absicht, nach Berlin oder in eine andere größere Stadt zu ziehen. Doch ich bin eher ein Landjunge, und Zeil gefiel mir so gut, dass wir dann doch hier bleiben wollten. 2010 wurde unser zweiter Sohn geboren und 2012 bezogen wir unser Haus, in dem ich meine eigene Massagepraxis eröffnete. Im Jahr 2016 vervollständigte unser dritter Sohn unsere Familie.

Seit wann bist du Masseur?

Ich habe meine Lizenz als Massagetherapeut 2004 erhalten und habe seitdem auch immer als Masseur gearbeitet. Auch während meines weiteren Studiums. Unter anderem arbeitete ich als leitender Massagetherapeut in einer Spa "Relax Now" in San Francisco sowie in der Universität von San Francisco in deren Fitnessabteilung. Bereits 2004 begann ich, als selbstständiger Masseur in einer eigenen Praxis (zusammen mit einer ehemaligen Lehrerin) zu arbeiten. In San Francisco verdienen die Masseure viel - die hohen Lebenskosten relativieren das Einkommen dann jedoch erheblich.

Bist du mit dem Wahlergebnis zufrieden? Falls ja, wieso?

Bis jetzt ist es noch ein Kopf-an- Kopf-Rennen, das die Spaltung Amerikas klar aufzeigt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass Trump abgewählt wird.

Wie wird sich Amerika mit dem Präsidenten weiterentwickeln?

Amerika unter Trump läuft Gefahr, sich in eine totalitäre Staatsmacht zu verändern. Das Ende der Demokratie, die mit den jetzigen Wahlgesetzen und dem gegenseitigen Blockieren von Republikanern und Demokraten sowieso schon nicht überzeugt. Trump folgt dem Motto "America first" beziehungsweise "I am first" und wird sich weiterhin aus allen globalen Verpflichtungen zurückziehen.

Biden versucht, das Richtige zu machen, muss aber dann erst mal viel reparieren und wahrscheinlich auch - wie schon Obama - mit sehr viel Gegenwehr des republikanischen Senats rechnen.

Wer war für dich Favorit und wieso? Und wieso war der andere Kandidat nicht dein Favorit?

Trump ist menschlich verabscheuungswürdig und sorgt dafür, dass es gesellschaftlich akzeptiert wird, auf Schwächere, Minderheiten herabzusehen beziehungsweise sie zu diskriminieren. Durch seine ständige Verurteilung der "Lügenpresse" sorgt er außerdem dafür, dass viele Amerikaner zutiefst verunsichert sind und dadurch auch offener für Einflussnahmen "falscher, schlechter" Gruppen werden. Man hat das Gefühl, dass jeder lügt, denn Trump lügt ja ganz ungeniert selbst, sobald er den Mund aufmacht, und dass dies okay wäre.

Joe Biden ist alleine als Alternative zu Trump schon die bessere Wahl, aber als Demokrat steht er natürlich für sozialere Ziele ein, die ich persönlich besser finde: vom Gesundheitssystem über das Klimaabkommen bis zur Steuer.

Zu Biden: Traust du ihm vier Jahre Amtszeitzeit zu? Dient er nur als Übergang?

Mit fast 78 Jahren ist er natürlich gesundheitlich ein Risiko, auch lange nicht mehr so belastbar wie ein jüngerer Präsident. Da hat die demokratische Partei wirklich versäumt, bessere Alternativen bis zum Schluss aufzubauen. Ich hoffe, dass dies nun im Hintergrund passiert.

Kamala Harris ist als Vizepräsidentin (sollte Biden gewählt werden) ein großes Plus für die demokratische Partei und entwickelt sich hoffentlich als zukünftige, tatkräftige und kompetente Politikerin, die den Demokraten voranstehen kann.

Die Fragen stellte unser freier

Mitarbeiter René Ruprecht.