Zeitgleich zu den Bad Kissinger Gesundheitstagen findet am 1. Oktober das Aus- und Weiterbildungsforum für Gesundheitsberufe statt. Es handelt sich um eine eigenständige Plattform in der Wandelhalle, auf der sich Gesundheitsunternehmen und Kliniken, Bildungseinrichtungen sowie Fach- und Hochschulen mit ihren Aus- und Weiterbildungsangeboten präsentieren. Impulsvorträge und Aktionen am Stand der Aussteller ergänzen das Programm.

Es gibt Informationen über aktuelle Trends, neue Berufszweige sowie Aus- und Weiterbildungsangebote. Ziel ist es, praxisorientierte Informationen über verschiedene Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten näherzubringen und die Entscheidung für einen Einstieg oder eine Weiterbildung in Gesundheitsberufen zu erleichtern.

Um auch die Gesundheitsmesse mit dem Aus- und Weiterbildungsforum zu vernetzen, wird in diesem Jahr ein "Hinweis- beziehungsweise Punktesystem" eingeführt, das erkennen lässt, ob die Fachaussteller vor Ort ebenfalls freie Ausbildungskapazitäten sowie Stellen- oder Weiterbildungsangebote anbieten. Hierzu werden die Angebote als unterschiedlich farbige Punkte mit Buchstaben sichtbar an und auf dem Boden vor den Ständen angebracht. Dabei steht "A" für Ausbildung, "W" steht für Weiterbildung, und "J" für Stellenangebote.

Außerdem werden wie bereits in den vergangenen Jahren vakante Stellen in der Region auf der Jobbörse angeboten. Info unter gesundheistage-badkissingen.de. red