Jim Knopf in der Kirche

Die Evangelische Jugend Bamberg lud in die Maria-und-Kilian-Kirche in Mühlhausen zum ersten Kinder-Kirchen-Kino ein. Schon ab 18.30 Uhr liefen von allen Seiten Kinder und Eltern zur Kirche, um sich die besten Plätze vor der Leinwand zu sichern. Popcorn und Slush-Eis nahmen ebenfalls viele gern mit auf ihren Platz.

Auch während des Films gab es immer wieder Popcorn- und Eisnachschub so lange die Eismaschine brummte. Kurz vor sieben Uhr waren dann schon alle Plätze besetzt.

Benjamin Lulla von der Evangelischen Jugend begrüßte alle und freute sich über die vielen Kinder und Eltern, die zum Kirchen-Kino gekommen waren. Pfarrerin Seeliger dankte allen Helfern der Evangelischen Jugend, die den Abend möglich gemacht hatten. Und dann startete das Filmvergnügen rund um Jim Knopf, Lukas, dem Lokomotivführer, und Lokomotive Emma, die sich auf eine spannende Reise begeben, um Prinzessin Lisi aus den Fängen des Drachen Frau Mahlzahn zu befreien.

In der kühlen Kirche folgten alle gebannt dem Abenteuer, verfilmt nach dem Roman von Michael Ende. Bis gegen 21 Uhr hielt Jim Knopf die Kinder bei Laune und in Atem. Am Ende verließen die rund 60 Besucher glücklich und beschwingt die Kirche. Eines war klar: "Kinder-Kirchen-Kino wollen wir bald wieder sehen!" red