Die Premiere von Lessings "Emilia Galotti" findet am Freitag, 6. August, um 19 Uhr findet in der Lauertalhalle als Ausweichspielstätte des Theaters Schloss Maßbach statt. Bis Ende August werden die Vorstellungen, die im Frühjahr nicht gezeigt werden konnten, nun nachgeholt. In der Inszenierung von Ingo Pfeiffer spielen Jens Eulenberger, Jessica Latein, Marc Marchand, Nina Niknafs, Alessandro Scheuerer, Anna Schindlbeck und Christoph Schulenberger. Der Prinz will Emilia besitzen, aber die heiratet bald... Foto: Sebastian Worch