Viele Menschen aus der Region werden in den nächsten Tagen und Wochen wieder fleißig Schuhkartons dekorieren und mit neuen Geschenken wie Spielzeug, Hygieneartikeln, Schulmaterialien und Kleidung füllen.

Auch Familie Dieter Densch aus Machtilshausen und Bettina und Jürgen Reis aus Fuchsstadt packen wieder mit an, teilt Familie Densch mit. Die Päckchen werden auf die Reise zu den Kindern, überwiegend nach Osteuropa, geschickt: Während der nationalen Abgabewoche vom 7. bis 14. November (aber auch schon davor) nehmen eine ganze Reihe von Abgabestellen in dieser Region die Päckchen und Geldspenden entgegen. Im Rahmen der weltweiten Aktion soll dieses Jahr das 200-millionste Geschenkpaket auf die Reise gebracht werden. Dieser besondere Schuhkarton wird von einer jungen Frau gepackt, die einst selbst in der Ukraine ein Schuhkartongeschenk erhielt. Schon fast drei Jahrzehnte sammelt die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Purse in verschiedenen Ländern die kleinen Schatzkisten. Dieter Densch von der Sammelstelle in Mach-tilshausen ist nun auch seit 19 Jahren dabei: "Ich bin immer wieder begeistert, was die Aktion im Leben von Kindern und ihren Familien bewirken kann. ,Liebe wird eingepackt' und kann das ganze Leben verändern". Die Verteilungen werden von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen durchgeführt.

Die Familien Densch und Reis empfehlen, Schuhkartons und Geldspenden nur zu den offiziell registrierten Abgabestellen der Aktion zu bringen. Diese erkennt man am originalen "Weihnachten im Schuhkarton"-Siegel vor Ort. Aus dem deutschsprachigen Raum sind auch Transporte in die Nachbarländer der Ukraine geplant, in denen sich viele ukrainische Flüchtlingskinder befinden. Wer keine Zeit zum Packen hat, kann die Aktion finanziell unterstützen. Pro beschenktem Kind erbitten die Sammelstellen eine Spende von zehn Euro, um die Aktion nachhaltig durchführen zu können. Jeder darüber hinausgehende Betrag hilft, die Kosten zu decken. red