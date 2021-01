Ab Freitag rufen der LBV und sein bundesweiter Partner NABU wieder alle Vogelfreunde dazu auf, bei der "Stunde der Wintervögel" die gefiederten Gäste im Garten, am Balkon oder im Park zu zählen und zu melden, teilt die LBV-Kreisgruppe Bad Kissingen mit. "Gerade jetzt im Lockdown während der grauen Jahreszeit sorgt unsere Mitmachaktion für Lebensqualität und Farbe und bietet allen ein schönes Naturerlebnis direkt vor dem Fenster", so der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer.

Gezählt wird dabei eine Stunde lang vom 8. bis 10. Januar und alles dreht sich um die bekannten und häufigen Vogelarten wie Meisen, Finken und Spatzen.

"Eine aussagekräftige Antwort, ob es diesen Winter mehr Daheimbleiber in Bayern gibt, kann nur durch die Mithilfe möglichst vieler Teilnehmer und Teilnehmerinnen gegeben werden", sagt LBV-Biologin Annika Lange. Viele Vogelfreunde hatten im bisherigen Winter auch den Eindruck, dass sie weniger Vögel an der Futterstelle haben als sonst. Gerade in so einem Fall ist es für die LBV-Artenschützer umso wichtiger, dass Interessierte eine Stunde lang genauer hinschauen und zählen, wer überhaupt im Garten unterwegs ist. "Viele Vögel in unseren Gärten sind eigentlich Waldvögel, wie die Kohlmeise oder der Buchfink. In milden Wintern finden sie genug Nahrung in der Natur und besuchen seltener unsere Gärten und Futterhäuschen", erklärt Lange. Wer vor der Zählung sein Vogelartenwissen noch etwas verbessern möchte, findet einen kostenlosen Onlinekurs unter: www.lbv.de/online-kurs-wintervoegel. Darüber hinaus lädt der LBV auch alle Interessierten zum Start der Mitmachaktion am Freitag um 9 Uhr zu einer Live-Online-Vogelzählung mit der LBV-Biologin Angelika Nelson auf seiner Webseite und dem eigenen YouTube-Kanal ein. Aus den gesammelten Datenmengen lassen sich Trends für die häufigen Vogelarten im Siedlungsraum ableiten.

Die Beobachtungen können im Internet unter www.stunde-der-wintervoegel.de bis 18. Januar gemeldet werden. Auch sind Meldungen per Post (Einsendeschluss 18. Januar an: LBV Landesgeschäftsstelle, Eisvogelweg 1, 91161 Hilpoltstein) und Telefon am 9. und 10. Januar ( 10 bis 18 Uhr) unter Tel.: 0800/115 71 15 möglich. red