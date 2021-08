Weil "Knipser" Daniel Jahn heute (Samstag) heiratet, hatten die "Adler" aus Weidhasen ihr Punktspiel in der Kreisliga Coburg gegen den TSV Pfarrweisach auf Freitagabend verlegt. Mit 2:0 besiegten die Gastgeber ihren Gegner.

Kreisliga Coburg

Adler Weidhausen -

TSV Pfarrweisach 2:0

Bereits nach drei Minuten ging die Heimmannschaft in Führung. Weihermüller kam an der Strafraumgrenze freistehend zum Abschluss und überwand Gäste-Torwart Scharf mit einem Flachschuss. Erst in den Schlussminuten erhöhte der Gastgeber auf 2:0. Nach einem langen Pass von Lindner war Berhe auf der rechten Außenbahn nicht zu halten. Seinen Querpass nutzte Weihermüller (86.) mit einem platzierten Schuss ins lange Eck. Heute kann also ausgiebig gefeiert werden. Doch zuvor stehen die "Adler" noch Spalier. pk/oph