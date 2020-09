Jetzt ist diese schöne Ferienzeit endgültig vorbei

Nach der monatelangen Zeit des Unterrichts zu Hause, die für viele Familien schwer war, kamen die Auszeiten für Kinder und Jugendliche genau richtig. Auch der Kreisjugendring (KJR) freute sich über die Freizeitgruppen im Jugendübernachtungshaus "Am Weinberg". Wegen Corona konnten nur vereinzelt Gruppen anreisen. Auch die verschiedenen Hygienekonzepte von der Beherbergung über Gastronomie und Jugendarbeit erschwerten die diesjährige Planung und Durchführung, teilt Sibylle Oettle, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings Coburg, mit. Spontan und flexibel mussten die Freizeiten geplant werden, um auf die sich verändernden Hygienekonzepte eingehen zu können. Die ehrenamtlichen Jugendleiter des KJR Coburg sorgten mit einem tollen Programm für freudiges Toben und für die Einhaltung der Hygieneregeln. Zehn- bis 14-Jährige erlebten zum Beispiel eine Natur-Erlebnis-Freizeit mit Geocaching und einen Ausflug in den Wildpark in Tambach (rechts). Es durften verschiedene Sportarten ausprobiert werden. Edeltraut Freigang gab ihre besonderen Nähkenntnisse an interessierte Mädchen weiter. So konnte alte Kleidung verschönert werden, neue Taschen genäht oder einfach T-Shirts bemalt werden (links). Foto: Sibylle Oettle