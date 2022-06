Am Donnerstag, 30. Juni, 14 Uhr, geht es beim ElternRATsch um folgendes Thema: "Jetzt ist aber Schluss! - Regeln, Grenzen, Freiheiten". Als Referentin ist Diana Schölzel, Mitarbeiterin der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Caritas, zu Gast. Es bleibt Zeit für Fragen, Erfahrungsaustausch und Gespräche in lockerer Atmosphäre. Auch Einzelgespräche mit der Referentin und den anwesenden Erzieherinnen sind möglich. Der ElternRATsch ist ein Angebot des "Netzwerks Frühe Kindheit" des Landkreises Bad Kissingen in Kooperation mit der Erziehungsberatung der Caritas Bad Kissingen. ElternRATsch will nicht noch ein weiterer Erziehungsratgeber sein, sondern vor allen Dingen Eltern ermutigen, ihren eigenen Weg im Erziehungsalltag zu gehen. ElternRATsch ist ein fortlaufendes Angebot für Kindertageseinrichtungen und Eltern. Das heißt, KiTas können sich beim "Netzwerk Frühe Kindheit" melden. Dieses hilft bei der Organisation und Durchführung des Angebots und stellt Fachkräfte zur Verfügung, die zu verschiedensten Themen referieren und beraten können.

Die ElternRATsch-Veranstaltungen sind sowohl für Kitas als auch für Eltern kostenlos. Interessierte Einrichtungen können sich im Landratsamt bei Georg Schulz-Hertlein, Tel.: 0971/801/7016, melden. Die Veranstaltung findet unter den jeweils aktuellen Corona-Hygieneregeln statt, Anmeldung bei der Kindertagesstätte St. Elisabeth Thulba, An der Klostermauer 9, 97723 Thulba, Tel.: 09736/1235. red