Obwohl die Schulen in der zurückliegenden Woche bereits zum großen Teil in den Distanzunterricht wechselten, wurden dem Fachbe-reich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg aktuell noch einmal zehn Infektionen an Bildungseinrichtungen gemeldet. Beteiligt waren rund 250 Kontaktpersonen. Diese werden nun nach jeweils fünf Tagen getestet. Bei negativem Test ist die Quarantäne beendet.

Einen neuen Höchststand hat die Zahl der aktiven Infektionen in Stadt und Landkreis Bamberg erreicht. Bis Montag stieg die Zahl auf 1354, 661 in der Stadt und 693 im Landkreis. Zudem wurden dem Landratsamt am Wochenende zwei Todesfälle gemeldet. Die Zahl der mit Corona Verstorbenen stieg somit auf 107 Personen. Hotspots im Landkreis sind Hirschaid (63) und Burgebrach (51). red

Infizierte pro Kommune

Altendorf 15 Bamberg 661 Baunach 14 Bischberg 28 Breitengüßbach 20 Burgebrach 51 Burgwindheim 8 Buttenheim 21 Ebrach 8 Frensdorf 28 Gerach 5 Gundelsheim 12 Hallstadt 27 Heiligenstadt 34 Hirschaid 63 Kemmern 10 Königsfeld 1 Lauter 3 Lisberg 8 Litzendorf 34 Memmelsdorf 43 Oberhaid 26 Pettstadt 9 Pommersfelden 14 Priesendorf 9 Rattelsdorf 15 Reckendorf 7 Scheßlitz 26 Schlüsselfeld 28 Schönbrunn 7 Stadelhofen 2 Stegaurach 29 Strullendorf 35 Viereth-Trunstadt 6 Walsdorf 9 Wattendorf 0 Zapfendorf 38

Gesamt Stadt/Land 1354 Quelle: Landratsamt Bamberg Stand: 21. Dezember 2020