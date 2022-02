Kabarett mit Jess Jochimsen steht bei kulturbunt im März auf dem Programm. "Meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben", heißt sein aktuelles Thema, untermalt mit Songs und Dias.

Jess Jochimsen will raus aus seinem Gedankenkarussell. Zumindest für einen Abend. Und mal nachschauen, was die Pandemie übrig gelassen hat. Also macht der Freiburger Kabarettist und Autor Inventur im Kopf und sucht nach den Geschichten, die im Radau der letzten Zeit untergegangen sind.

Gelassenheit, Solidarität, Vernunft, die müssen hier doch noch irgendwo herumliegen, rätselt der Kabarettist. Welche Gedanken sind es wirklich wert? Das ist die Frage. Und welche sollte man unbedingt loswerden? Klar ist: Die Ungerechtigkeiten von Gestern sind die von Heute. Aber den Kopf einziehen und hoffen, dass alles wieder so wird wie früher, ist Quatsch. Hoffnungslos zuversichtlich. So lautet die Devise. Der Letzte lässt das Licht an, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Jess Jochimsens neues Programm ist ein kabarettistischer Gedankenaustausch, eine fortlaufende Bestandsaufnahme der politischen Lage, ein Herantasten an die Zeitrechnung "nach C.". Zurückgelehnt und entschleunigt dreht Jess Jochimsen den notorischen Rechthabern den Ton ab und beweist, was Satire alles sein darf: anrührend, klug, musikalisch und nicht zuletzt sehr lustig. Und zum guten Schluss zeigt er Urlaubsbilder. Für Daheimgebliebene. Ein Abend ohne Geländer. Die Letzten streicheln die Hunde.

Karten im Vorverkauf

Der Kabarettabend findet am Donnerstag, 10. März, statt. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr im Wasserhaus der Musikinitiative, Kissinger Straße 90. Karten gibt es bereits im Vorverkauf im Bunten Buchladen, Tel.: 09732/5833.

Mehr Infos zum Künstler gibt es im Internet unter www.jessjochimsen.de .

Es gelten die aktuellen Coronaregeln. red