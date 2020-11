Nachdem es ab Anfang September wieder erlaubt war, vereinsmäßig Schach zu spielen, nahm die Schachspielervereinigung 1931 Burgkunstadt den Übungsbetrieb wieder auf. Nach dem Hygienekonzept des Bayerischen Schachbundes konnten so unter der Leitung von Übungsleiter Jens Günther Schüler und Jugendliche - jeweils getrennt - zumindest eine Stunde wöchentlich gemeinsam trainieren. Der Aufwand mit dem Desinfizieren des Spielmaterials und dem Lüften war zwar erheblich, aber der Nachwuchs hatte große Freude am gemeinsamen Spielen und Lernen. So konnte die SSV zumindest für knapp zwei Monate ihre erfolgreiche Jugendarbeit fortsetzen. Auch die Erwachsenen setzten ihr im März unterbrochenes Stadtmeisterschafts-turnier fort. Gerade noch rechtzeitig vor dem erneuten Lockdown wurde die letzte Partie gespielt. Neuer Burgkunstadter Schach-Stadtmeister ist Jens Günther, der lediglich ein Remis gegen Thomas Müller zuließ. Daniel Völker gewann gegen Müller und belegte so den zweiten Rang vor Müller. red