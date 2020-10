Mit Freude hatten die Erstkommunionkinder aus Zeyern, Oberrodach und Höfles zusammen mit ihren Familien und allen, die sie auf ihre Erstkommunion vorbereitet hatten, diesen Festtag erwartet. Und es wurde ein schönes Fest, auch unter den geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen. So konnten am Samstag in St. Leonhard Zeyern und St. Marien Höfles 15 Mädchen und Jungen ihre Erstkommunion feiern.

Das Fest der Erstkommunion stand unter dem Motto "Du bist ein Ton in Gottes Melodie". Und in dieser Melodie ist jeder Ton gebraucht, keiner braucht sich zu verstecken oder ist zu klein. Im Gegenteil, für Gott ist jeder Ton wichtig.

Die Zeyerner und Oberrodacher Kommunionkinder sind: Ida Jung, Emely Kopp, Anna-Marie Lauterbach, Felix Müller, Lienne Pietz, Adrian Porzelt, Julien Sünkel, Paul Wich und Paul Wunder.

Die Höfleser Kommunionkinder sind: Paul Appelius, Max Bayer, Sarah Maria Hughes, Elena Kuhnlein, Lara Sophie Mainz und Anne Stadelmann. red