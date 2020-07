Jeder kann zeichnen lernen

Zeichnen lernen kann jeder, darauf zielen die Workshops der Sommerakademie an den kommenden beiden Wochenenden ab. Im Kurs "Realistisches Zeichnen" am 4. und 5. Juli vermittelt Dozentin Cornelia Vonderlind die Grundtechniken des Zeichnens mit Farb- und Pastellstiften. Am Samstag, 11., und Sonntag, 12. Juli, vermittelt sie im Kunstverein, wie man die Dreidimensionalität und Proportionen des menschlichen Körpers auf Papier bannt. Der Kurs "Akt- und Porträtzeichnen" ist für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet. Gleich 20 verschiedene Zeichen- und Maltechniken von Rötel über Tempera zu Collage kann man im Workshop "Inselhopping mit Stift und Farbe" am Samstag, 11. Juli, mit Malerin Birgit Maria Götz ausprobieren. Für alle drei Kurse gibt es noch wenige freie Plätze. Detaillierte Informationen sind auf www.sommerakademie-coburg.de zu finden, die Anmeldung ist online und telefonisch unter 09561/88250 möglich. red