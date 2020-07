Kirchenaustritte sind eine Art Volksbegehren. Nur mit umgekehrten Vorzeichen. Statt sich für etwas zu entscheiden, Bienen zu retten, oder gegen etwas, in Kneipen nicht zu rauchen, entscheiden sich Menschen beim Kirchenaustritt für den Komplettausstieg. In Sachen Religion frei wählen zu können, finde ich gut. Wenn sich jemand für den Austritt entscheidet, schmerzt es mich trotzdem. Denn jeder Einzelne zählt.

Aktuell wurden die Austrittszahlen für die evangelische Landeskirche veröffentlicht. Im Dekanatsbezirk Coburg haben letztes Jahr 722 Menschen die evangelische Kirche verlassen. Etwas mehr als ein Prozent. Klingt nicht viel. Ein Prozent ist einer von Hundert.

Bibelleser sind alarmiert. Eins von Hundert ist für den Hirten der Grund, sich auf die Suche zu machen nach dem einen Schaf, das fehlt. Jeder Einzelne zählt. Und jeder Einzelne fehlt, wenn er oder sie erst einmal weg ist. Die Kirche wird kleiner, das merkt man nicht sofort, aber es bleibt viel auf der Strecke.

In den vergangenen zehn Jahren haben wir im Dekanatsbezirk Coburg durch Wegzüge, durch einen Sterbeüberhang, vor allem aber durch Austritte 15 Prozent an Kirchenmitgliedern verloren. Das hat Folgen. Markante Häuser werden verschwinden, wie das Gemeindezentrum St. Lukas in Ketschendorf. Die Gemeinde kann es nicht mehr unterhalten. Pfarrstellen werden nicht mehr besetzt, ausgerechnet an gut ausgebildeten Menschen müssen wir sparen. In der Corona-Krise haben wir gelernt, es ist nicht gut, wenn das Gesundheitswesen auf Kante genäht ist. Man braucht Kapazitäten für Unvorhergesehenes, Kräfte für würdevolle Pflege, wir brauchen verlässliche Einrichtungen. Was für den Körper gilt, gilt genauso für die Seele. Die Kirche ist die Einrichtung für Unvorhergesehenes, für eine gute Pflege der Seele, eine Einrichtung für Lebenssinn und Gemeinschaft. Sie steht verlässlich für Grundnormen wie Glaube, Hoffnung und Liebe. Es ist gut, wenn es eine Einrichtung dafür gibt, und auf Dauer ist es schlecht, wenn sie fehlt. Kirchliche Orte sind Blühstreifen für gemeinsames Leben. Ohne Kirche wäre das gesellschaftliche Leben ärmer, unbehauster, unmusikalischer, rauer, einsamer. Es reicht, sich nicht gegen die Kirche zu entscheiden. Die Volkskirche lebt vom Volksbegehren, dabei zu bleiben.