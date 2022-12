Der Adventskalender am Münnerstädter Heimatspielhaus ist zu einer schönen Tradition geworden. Seit vielen Jahren gestalten Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Münnerstädter Bildungseinrichtungen zusammen mit ihren Lehrern die Durchscheinbilder, die in den Fenstern des Heimatspielhauses angebracht werden. Jeden Tag wird ein neues Fenster beleuchtet. In diesem Jahr hat die Montessorischule Rhön-Saale die Gestaltung übernommen. Interessenten können Patenschaften übernehmen, die Einnahmen gehen an den Verein "Zukunft für das Heimatspielhaus". tm