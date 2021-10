Bismarck‘s Basement gastiert mit "Tango Transit" am Samstag, 9. Oktober, 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr), coronabedingt im großen Kursaal Bad Bocklet. "Tango Transit" sind Martin Wagner (Akkordeon, Bild), Hanns Höhn (Bass) und Andreas Neubauer (Schlagzeug). Das Trio legt die verschütteten Linien zwischen nordamerikanischem Jazz und südamerikanischem Tango frei, heißt in der Mitteilung. Karten gibt es nur im Vorverkauf in der Tourist-Info Arkadenbau (Tel.: 0971/804 84 44) in Bad Kissingen oder in der Touristeninfo Bad Bocklet, Tel.: 09708/707 030. Foto: Tim Beikircher