Nachdem der ehemalige Klostergarten durch die Mitarbeiter der Bayerischen Musikakademie Hammelburg liebevoll hergerichtet wurde und zum Event-Garten mit Naturbühne umfunktioniert wurde, findet am Sonntag 19. September, erstmals ein musikalischer Frühschoppen statt. Die Jazz-Combo Jamniks, bestehend aus fünf Musikerinnen und Musikern aus dem Schweinfurter Umland, präsentieren ab 10.30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm aus eigenen Arrangements, die von Jazz-Standards, Swing, Big Band-Hits und Latin geprägt sind. Karten gibt es im Vorverkauf, Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr in der Bayerischen Musikakademie. Je nach Verfügbarkeit gibt es Tickets an der Tageskasse. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Großen Saal der Musikakademie statt. Der Eintrittspreis enthält einen Verzehrgutschein für einen belegten Dätscher. Weitere Speisen und Getränke sind erhältlich. red