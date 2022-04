Bad Brückenau vor 16 Stunden

Jahresversammlung des Rhönklubs

Die Mitgliederversammlung des Rhönklub-Zweigvereins Bad Brückenau war im Februar coronabedingt abgesagt worden. Sie findet nun am Samstag, 2. April, in der Georgi-Kurhalle in Bad Brückenau statt....