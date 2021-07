Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 2019 und die örtliche Rechnungsprüfung zum Rechenschaftsbericht und dem Jahresabschluss stehen bei der Sitzung des Stadtrates Münnerstadt am Montag, 19. Juli, zur Beratung an. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Alten Aula am Stenayer Platz. sek