Die Aurachtal-Perle Stegaurach erfreut sich seit Jahr und Tag großer Beliebtheit bei jungen Familien, die stadtnah leben und wohnen wollen und sich zugleich nach intakten Naturräumen sehnen. So muss es auch nicht verwundern, dass der Gemeinderat von Stegaurach beinahe schon in schöner Regelmäßigkeit darüber nachdenken muss, wo am Ort demnächst ein neuer Kindergarten entstehen muss, damit der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen auch mittelfristig gedeckt ist.

In der ersten Ratssitzung nach der Sommerpause stand der Programmpunkt "Bedarfsfeststellung einer weiteren Kinderkrippengruppe" ganz oben auf der Tagesordnung. Erster Bürgermeister Thilo Wagner erläuterte dem Ratsgremium, dass die Bedarfsprognose zu Kita- und Kinderkrippenplätzen seit geraumer Zeit Realität ist und der Bedarf weiter ansteigt. In wenigen Jahren, nämlich ab 2024, wenn der Gesetzgeber die Kommunen auch noch dazu verpflichtet haben wird, dass sie Ganztagsbetreuungsangebote für die ein- bis vierjährigen Kinder bereithalten müssen, werde es kritisch, wenn man nicht bald schon handle, so Wagner. Überstürzen wolle man nichts, aber im Auge müsse man die Situation behalten.

Denkbar wäre auch eine Einrichtung in Modulbauweise für die Kleinen, die je nach Bedarf mitwachsen könne oder eben wieder rückgebaut werden könnte. Ein Hoffnungsschimmer für die kommunalen Haushalte zeichne sich ab, weil die Regierung die Förderung für Kita- und Krippen-Einrichtungen um circa 20 Prozent gegenüber früher angehoben habe.

Ebenso unproblematisch wie die Beschlussfassung in Sachen Bedarfsfeststellung einer weiteren Kinderkrippengruppe erfolgte der Beschluss, als Kommune am Landkreis-Projekt "Plastikfreier Landkreis Bamberg" teilzunehmen. Die Ratsmitglieder waren sich ohnehin einig, dass einer Biodiversitäts-Gemeinde, wie Stegaurach eine ist, das "Plastikfrei" gut zu Gesicht stehe.

Weiterhin wurden Ortsstraßen gewidmet, im Gemeindeteil Debring gibt es zukünftig eine Apfelallee und einen Apfelweg, und das Empfangszimmer im "Böttinger'schen Landhaus" wird als Trau-Raum für den Standesamtsbezirk Stegaurach genutzt. Der Aufstellungsbeschluss für das sogenannte "Krug-Gelände" im historischen Ortskern wurde ergänzt und der Erlass einer Veränderungssperre auf der Basis neuer Gegebenheiten erneuert.

Schließlich verstand man sich nach zwanzig Jahren erstmals wieder zu einem Neuerlass der Hundesteuersatzung für Stegaurach. Die Steuern für des Menschen liebsten Freund werden demnach und nach einem umfangreichen Abgleich mit Nachbargemeinden im Landkreis Bamberg um dreißig Prozent angehoben. Teuerster Vierbeiner wird in Zukunft in Stegaurach ein Hund sein, der unter die Kategorie "Kampfhund" fällt. Den aber gibt es in Stegaurach bislang nicht.