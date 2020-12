Zum Thema "Schule zu Corona-Zeiten": Ich bin nicht bereit, für meine Bildung zu sterben Mir ist klar, wie dramatisch diese Aussage klingt, doch so fühlt es sich momentan an, in die Schule zu gehen. Überall ist Vorsicht geboten. Und doch verlassen die Kinder jeden Morgen das Haus, um sich auf den Weg zur Schule zu machen, viele von ihnen mit Hilfe öffentlicher Verkehrsmittel, wo sie fünf bis acht Stunden dicht an dicht in kalten Klassenzimmern sitzen und sich fragen, ob heute der Tag ist, an dem Corona in die Schule kommt.

Natürlich ist Bildung wichtig, und ich stimme vollkommen zu, dass Schulschließungen, wie wir sie im Frühling hatten, nicht vorteilhaft sind. Doch was sind wir bereit zu riskieren, um den regulären Unterricht weiterzuführen? Die Zahlen der Schüler, die sich in Quarantäne befinden, steigen dramatisch an. Lehrer, Eltern und Schüler sprechen sich gegen den regulären Unterricht aus.

Und wie sieht dieser reguläre Schulalltag aus, für den wir so viel riskieren? Während die unteren Klassen noch relativ glimpflich davonkommen, mit nur ein oder zwei Tagen Nachmittagsunterricht, wird die Belastung mit den höheren Klassen immer stärker. Das durchgängige Maskentragen wird mit fortlaufender Zeit immer anstrengender. Was in den ersten Stunden nur für Brillenträger wirklich nervig ist, wird nach acht Stunden für alle eine unangenehme Ablenkung.

Dazu kommt der Sportunterricht, der trotz der hohen Warnstufe weiterhin regulär stattfindet, in Hallen, mit durchgängiger Maskenpflicht. All das nur, damit in der Mittagspause hundert Schülerinnen und Schüler dicht an dicht in der Mensa sitzen, um mit abgelegter Maske ihr Mittagessen zu verspeisen.

Die anderen Maßnahmen sind auch nicht effektiver. Abstand ist in der Theorie eine gute Idee, doch bei Stundenwechsel ist schlichtweg nicht genug Platz und auch in den Klassenzimmern ist es nur selten möglich, 1,5 Meter Abstand zu halten.

Das durchgehende Lüften mag helfen, doch der Winter kommt. Wenn 25 Jugendliche stundenlang in der Kälte sitzen, wird die Klasse bald eben so ausgedünnt sein, wie sie es durch ein rollierendes System wäre, bloß ohne ein System und ohne guten Weg, verpassten Stoff nachzuholen. Dazu noch die neue Regelung, laut der Schüler bei Erkältungssymptomen nicht ohne Attest oder negativen Corona-Test wieder in die Schule kommen sollen, während Labore bereits mit der normalen Anzahl an Tests überlastet sind. All dies gilt selbstverständlich unter der Annahme, dass die Maßnahmen so gut wie möglich eingehalten werden.

Ich bin in der Oberstufe. Viele von uns haben drei- oder viermal Nachmittagsunterricht, teilweise beginnen unsere Schultage um 8 und enden um 16.45 Uhr. Damit sind wir bei ungefähr neun Stunden.

Neun Stunden, in denen nicht nur erwartet wird, dass wir aufpassen, lernen und gute Noten erbringen, sondern nun auch, dass wir zuverlässig die Coronamaßnahmen einhalten.

Versuchen Sie es einmal, für neun Stunden durchgängig die Maske zu tragen, Abstand zu halten, alle 20 Minuten zu lüften, und nur an Ihrem Platz zu essen und zu trinken. Wenn Sie in dieser Zeit einmal ihre Maske länger abnehmen als nötig oder vergessen zu lüften oder für den Moment den Abstand ignorieren, dann dürfen Sie uns nicht kritisieren, wenn wir das Gleiche tun.

Ich möchte nicht jeden Tag aufwachen und mich fragen, ob der heutige Schulbesuch der Grund sein wird, dass ich auf der Intensivstation lande, dass ich mein Leben lang unter Atemproblemen oder einer Herzschwäche leide, dass ich sterbe. Ich weiß nicht, was der perfekte Weg ist, uns zu schützen. Ich halte das rollierende System mit täglichem Gruppenwechsel und einer Ausnahmeregelung für schriftliche Leistungsnachweise für durchaus sinnvoll.

Was ich bin, ist eine Schülerin, die sich ein wenig Schutz und Sicherheit wünscht, und die glaubt, dass ihre Gesundheit wichtiger ist als ihre Bildung. Anna Konerding,

Bamberg