An den Siebenschläfertag am heutigen Samstag, 27. Juni, als Wettermacher glauben immer noch viele Bürger unerschütterlich. Die Wetterregel "Ist der Siebenschläfer nass, regnet's ohne Unterlass" ist bei vielen in irgendeiner Form präsent.

In der "Legenda Aurea" des Jacobus de Voragine findet sich die Geschichte der Siebenschläfer von Ephesos (in Kleinasien). Im Abendland werden sie mit den Namen Maximian, Malchus, Martinian, Dionys, Johannes, Serapion und Konstantin bezeichnet. Diese waren vornehme Bürger der Stadt Ephesos, die sich zu ihrem Christentum bekannten. Während der Christenverfolgung unter Kaiser Decius im Jahr 251 entzogen sie sich den kaiserlichen Behörden durch die Flucht in eine Höhle am Berg Celion. Zuvor hatten sie ihre irdischen Güter unter die Armen verteilt. Nach ihrer Entdeckung wurde der Eingang der Höhle vermauert, so dass sie darin umkommen sollten.

195 Jahre später erwachten sie wieder unter dem christlichen Kaiser Theodosius II., als ihre Höhle im Jahr 446 durch Bauern geöffnet wurde. Einer von ihnen, Malchus, ging in die Stadt, um nachzusehen, ob sie sich wieder ohne Gefahr für Leib und Leben unter die Menschen wagen könnten. Als er auf dem Markt mit alten Münzen aus der Zeit des heidnischen Kaisers Decius bezahlen wollte, die längst außer Kurs waren, wurde er zum Bischof Martin von Ephesos und zum Stadtpräfekten Antipater gebracht.

Helfer gegen Schlaflosigkeit

Als Beweis dafür, dass er 195 Jahre geschlafen hatte, führte er sie zur Höhle, wo sie die sechs anderen noch schlafend vorfanden. Diese erwachten dann ebenfalls. Auf diese Nachricht hin kam auch Kaiser Theodosius II. mit seinen Begleitern zur Höhle, wo er die Sieben antraf. Sie erklärten, dass ihre Lebensgeschichte ein Zeugnis für den Glauben an die Auferstehung des Fleisches sei. Kurze Zeit später schliefen die Sieben wieder ein, diesmal aber für immer.

Bis zum Einfall der Araber existierte in Ephesos ein berühmter Wallfahrtsort am Panajir-Dagh. Eine Kultübertragung nach Europa fand frühzeitig statt. Im Mittelalter galten die "Siben Slaffer" beim einfachen Volk als mächtige Helfer gegen Fieber und Schlaflosigkeit. Wer darunter litt, schrieb die Namen der sieben Heiligen auf einen Zettel und legte ihn unter sein Kopfkissen. Gegen Kopfweh und Schlafsucht wurde im Österreichischen am Siebenschläfertag Eisenkraut gesammelt.

Der einzige Wallfahrtsort in Deutschland mit Reliquien der Siebenschläfer liegt in Franken, und zwar in Stegaurach. Hier ist ihnen eine Kapelle geweiht, die als Altarrelief eine Darstellung der schlafenden sieben Jünglinge besitzt.

Der Name Siebenschläfer wurde auch auf ein kleines Nagetier (lat.: Glis Glis) übertragen. Im Sommer frisst sich dieses ein Fettpolster an, mit dem es den Winter schlafend übersteht.