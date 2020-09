Die evangelisch-freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Forchheim und der Freundes- und Förderkreis Synagoge Ermreuth veranstalten unter Leitung von Pfarrer Martin Kühn und Altbürgermeister Franz Renker (Hausen) am Sonntag, 27. September, Vorträge über "Israel - ein umkämpftes Wunder" mit DVD-Clip ("Gestatten, ich bin ein Siedler") und Gespräch um 17 und 19.30 Uhr in der Kreuzkirche Forchheim. Plätze können über efgforchheim.church-events.de reserviert werden. Referent ist Werner Hartstock von den Sächsischen Israelfreunden.

Des weiteren führt ein Busausflug am Samstag, 24. Oktober, nach Reichenbach ins Vogtland, unter anderem mit einer Führung durch die Ausstellung "Die Wurzeln des christlichen Glaubens entdecken" im Bildungs- und Begegnungszentrum für jüdisch-christliche Geschichte und Kultur. Anmeldungen für die Fahrt werden via Mail an pfarrer.martin.kuehn@web.de oder telefonisch unter 09191/7941433 entgegengenommen.

Eine Israel-Studien- und Begegnungsreise "Land der Bibel, der Gegensätze und Faszination" ist für 14. bis 21. Februar 2021 (Faschingsferien) geplant. Ein Vorbereitungstreff hierzu ist am Sonntag, 27. September, in Forchheim bei den Vorträgen geplant. red