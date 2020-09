Die irische Songwriterin Lisa Canny startet im Oktober ihre "Disgrace"-Tour und wird dabei auch Station in Lichtenfels machen: Am 17. Oktober um 20 Uhr gibt die Ausnahmekünstlerin zusammen mit Niall Hughes ein Konzert im Lichtenfelser Stadtschloss.

Lisa ist im Nordwesten Irlands aufgewachsen. Ihr erster musikalischer Berührungspunkt war die traditionelle Musik des Landes. Nach ihrem Studium an der "Irish World Academy of Music and Dance" in Limerick hat sich die junge Irin ständig weiterentwickelt, hat anderen Stilrichtungen Raum gegeben und so ein Gesamtkunstwerk geschaffen, das aus einer Mischung aus traditioneller irischer Musik und moderner Popmusik besteht. Die Bühnenpräsenz von Lisa Canny ist innovativ und fesselnd, ihre Erfolgsbilanz eindrucksvoll: Nicht weniger als sieben Mal hat sie die renommierten "All Ireland Championships" gewonnen - und das gleich auf den beiden Instrumenten Banjo und Harfe. Egal ob es sich um eine hip-hoppige Eigenkomposition oder um einen gecoverten Ed-Sheeran- Song handelt, Lisa bietet absolute musikalische Perfektion. Nummerierte Platzkarten für das Konzert gibt es ausschließlich im Vorverkauf. red