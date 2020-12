Bis gestern Nachmittag sind 24 weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt worden. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen beträgt damit zum jetzigen Zeitpunkt 984, aktuell sind im Landkreis 143 Personen infiziert. Von diesen fallen 105 Fälle in die letzten sieben Tage. Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner stieg damit auf 146,72. Der durchschnittliche Inzidenzwert für ganz Bayern liegt bei 212,15.

Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 593 Landkreisbürger in Quarantäne.

In den Teststrecken der Kulmbacher Abstrichstelle wurden seit Anfang der Woche bereits 640 weitere Testungen durchgeführt. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind nach wie vor intensiv mit der Kontaktpersonenermittlung und der telefonischen Betreuung der häuslich isolierten Personen beschäftigt.

Im Klinikum Kulmbach werden derzeit zwölf Patienten stationär betreut, einer davon intensiv. Fünf der stationär betreuten Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb des Landkreises.

Anlässlich der Elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 15. Dezember 2020 weist das Landratsamt Kulmbach darauf hin, dass sich Bürger bei Fragen zu den Allgemeinverfügungen und Beschränkungen an die Telefonnummer 09221/707-290 wenden können.

Hotline eingerichtet

Die betreffende Hotline ist unter der Woche vorläufig von 9 bis 17 Uhr und am Samstag, 19. Dezember, von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Es ergeht zudem die dringende Bitte, Fragen vorwiegend per E-Mail an die bekannte Adresse ausgangsbeschraenkungen@landkreis-kulmbach.de zu richten, um eine ausführliche Bearbeitung der Anfragen zu erleichtern.

Weiterführende Informationen zu Covid-19 und eine Übersicht der aktuellen Corona-Zahlen finden Interessierte unter www.landkreis-kulmbach.de/coronavirus. red