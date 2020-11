Für den Landkreis lauten die aktuellen Covid-19-Zahlen mit Stichtag 27. November, 9.50 Uhr, wie folgt: Infizierte insgesamt: 1004, Genesene: 800, derzeit noch Infizierte: 178, Verstorbene: 26. Im Einzelnen weisen die elf Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis folgende Zahlen an aktuell noch Covid-19-Erkrankten auf: Altenkunstadt: 28, Bad Staffelstein: 13, Burgkunstadt: 27, Ebensfeld: 6, Hochstadt am Main: 1, Lichtenfels: 39, Marktgraitz: 8, Marktzeuln: 9, Michelau: 16, Redwitz: 17 und Weismain: 14. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 100,34, am Vortag lag sie bei 98,7. Zeitreihen und Zahlen der vergangenen Wochen gibt es auf der Startseite des Landratsamtes www.lkr-lif.de unter der Rubrik "Aktuelle Zahlen zu den Covid-19-Erkrankten und Geheilten im Landkreis Lichtenfels".

Der Landkreis Lichtenfels arbeitet mit Hochdruck am Aufbau eines Impfzentrums. Die Vorgaben des Staates sehen vor, das Impfzentrum bis 15. Dezember einzurichten. Über den weiteren Fortgang der Einrichtung eines Impfzentrums und die weiteren Modalitäten zu Impfungen wird zu gegebener Zeit ausführlich über die Medien und unter www.lkr.lif.de/impfzentrum informiert. Es werden derzeit definitiv keine Listen zur Vormerkung von Impfungen geführt. red