Am Wochenende ist der Inzidenzwert deutlich gesunken. Am Sonntag, 14. Februar, lag im Landkreis Bad Kissingen ein neuer Coronafall vor. Aktuell sind 95 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind neun weitere Personen genesen.

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 34,9. Am Samstag, so berichtete das Landratsamt Bad Kissingen in seiner täglichen Meldung, gab es drei neue Fälle und der Inzidenzwert lag noch bei 53,3. Am Samstag waren noch 103 Menschen mit dem Virus infiziert, 21 sind gegenüber dem Freitag genesen.

Neun Personen im Krankenhaus

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 2224 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 2049 Personen. 80 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 224 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne (Samstag 241), stationär behandelt werden momentan neun Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich am Sonntag wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (35/ Samstag: 39) Hammelburg (33/ 35), Bad Brückenau (27/ 29).

Ausgangssperre bis 22 Uhr

Die nächtliche Ausgangssperre bleibt im Landkreis Bad Kissingen auch ab 15. Februar vorerst bestehen, dann allerdings von 22 Uhr (statt bisher 21 Uhr) bis 5 Uhr.

Der gänzliche Entfall der Ausgangssperre setzt voraus, dass die 7-Tages-Inzidenz an sieben Tagen in Folge den Wert von 100 nicht überschreitet. Im Landkreis Bad Kissingen liegt die Inzidenz seit dem 10. Februar in diesem Bereich.

Sobald die Voraussetzung vorliegen, wird die Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre unverzüglich vom Landratsamt Bad Kissingen bekannt gemacht. red