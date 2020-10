Satire über Corona? Darf man über eine Pandemie, die so viel menschliches Leid und einen derartigen Wirtschafts-Crash verursacht, unbefangen Witze machen? Matthias Kaufmann, Produzent und Leadsänger im "Kaktus-Klub" Das ist eine Gratwanderung, die auch in der Band heftig diskutiert wurde. Die Ergebnisse unserer Sessions haben uns selbst immer wieder irritiert. Viele Menschen haben in der Coronakrise furchtbare Erfahrungen von Krankheit, Angst und materieller Not gemacht. Nichts läge uns ferner, als uns darüber lustig zu machen. Uns geht es um den gesellschaftlichen Umgang mit der Pandemie, den wir aufspießen - und da läuft einiges schief. Wir wollen niemanden runterzuziehen oder schlechte Laune verbreiten. Im Gegenteil, zurzeit ist eine positive Grundstimmung nötig. Womöglich wird vieles nach Corona sogar besser? Wie meinst Du das und wie bildet sich das in eurer Musik ab? Für Millionen von Menschen wird die Pandemie-Erfahrung noch lange prägend sein, Existenzängste, Verluste, Kranke, Tote. Aber die Erfahrung ist nicht durchgehend schwarz. Es ist doch erstaunlich, wie schnell die Gesellschaft neue Verhaltensweisen erlernen kann, wenn es sein muss. Ich hatte ihr nicht zugetraut, dass sie Abstandsregeln, den Ellbogen-Gruß oder das Maskentragen so schnell verinnerlichen würde. Unser Stück "Superspreader" ist aus der Frage entstanden, wie man die Entwicklung klanglich abbilden kann. Am Schluss wendet sich das Ganze in Dur, warm und tröstlich. Das hat sogar mir selbst Auftrieb gegeben. Ihr lebt ja heute weit verstreut. Du in Hamburg, Helmut in Neu-Ulm, Johannes in Kahl am Main und Andreas in Großeibstadt. Wie funktioniert das Miteinander über so viele Jahre hinweg und wie habt ihr euch den bübischen Humor auch mit 46 Jahren bewahrt? Wir sehen uns nicht oft, aber wir hören uns öfter mal. Unsere Musik-Sessions in Andis Studio in der Rhön sind der Anlass, uns zu treffen. Er hat die beste Aufnahmetechnik und Hardware und dort am Stadtrand kann man auch nachts noch laut Musik machen. Das Gute ist, dass sich auch unsere Familien gut verstehen. Normalerweise setzen wir uns zusammen und irgendwann kommen dann die Ideen. Wir brauchen da immer eine Aufwärmzeit, so zwei, drei Minuten. Dann albern wir rum wie früher. Das geht relativ schnell, auch ohne beschleunigende Chemikalien. Wie darf man sich die Entstehung eurer Stücke vorstellen? Die Arrangements sind ja doch ziemlich komplex! Es gibt da unterschiedliche Entstehungsgeschichten, manches ergibt sich beim Zusammensitzen. Dann experimentiert man viel am PC herum; tauscht sich aus, mixt Tonspuren; das ist auch über die Ferne möglich.

Bei "Superspreader" war alles ein bisschen anders, da stammt sehr viel von mir. Unter Quarantänebedingungen brauchte ich einen Ausgleich. Die Arrangements habe ich am PC gebaut, Helmut steuerte die Akustikgitarre bei und Andi das Klavier. Das funktioniert aber nicht mit allem. Manches muss man gemeinsam einspielen. Beispielsweise für das Album "Absolut" mussten wir nochmal an den Text ran. Die Änderungen konnten wir bis heute noch nicht aufnehmen. Es wird eben, gerade mit Corona, immer schwieriger, gemeinsame Termine zu finden. Apropos Termin. Im nächsten Jahr sind es 25 Jahre seit Eurem ersten Live-Auftritt. Wie wäre es mit einer Rückkehr zu euren Wurzeln bei einem Jubiläumskonzert in Ebern? Eine gute Idee, das wäre unser erster Live-Auftritt seit rund einem Dutzend Jahren. Zum letzten Mal haben wir bei einer Hochzeit gespielt - ich glaube, es war meine eigene.

Wir haben noch viele Kontakte nach Ebern und dort haben wir auch noch immer unsere stärkste Fan-Base. Darunter sind viele Schüler und ehemalige Lehrer. Betriebswirtschaftlich gesehen ist Ebern noch immer unser Kernmarkt. Virtuell trifft man sich öfter, aber ein Live-Auftritt, das wäre auch mal wieder schön. Die Fragen stellte FT-Redaktionsmitglied Eckehard Kiesewetter