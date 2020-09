Ab dem heutigen Freitag bis zum Samstag, 3. Oktober, findet die Interkulturelle Woche statt, dieses Jahr auch in Herzogenaurach sowie in insgesamt über 500 Städten Deutschlands. Eingebettet ist darin am Freitag, 2. Oktober, der weltweite Tag des Flüchtlings, ausgerufen von Papst Franziskus. Die Flüchtlingsbetreuung Herzogenaurach hat zusammen mit dem "Rabatz"-Team weitere Mitstreiter gewonnen, die gemeinsam die Interkulturelle Woche in Herzogenaurach gestalten. Insgesamt acht Veranstaltungen stehen auf dem Programm:

Freitag: 25. September: "Wir können doch eh nichts tun? Von wegen!" (Vortrag)

Samstag, 26. September: Eine-Welt-Infostände, Musik & Tanz in der Hauptstraße

Montag, 28. September: Themenabend Kirchenasyl

Donnerstag, 1. Oktober: mehrsprachiges Vorlesen mit dem Kamishibai-Theater

Donnerstag, 1. Oktober: "Angekommen - aber auch angenommen?" (Gesprächsrunde)

Freitag, 2. Oktober: Welt-Café, Graffiti & Upcycling im "Rabatz"

Freitag, 2. Oktober: weltweiter Tag des Flüchtlings (Lesung)

Samstag, 3. Oktober: Familienausflug nach Schloss Thurn

Mitbürger eingeladen

Zu den Veranstaltungen sind Mitbürger aller Kulturen und Herkunftsländer eingeladen, wobei die jeweils geltenden Corona-Regelungen beachtet und befolgt werden müssen. Weitere Informationen zum weltweiten Tag des Flüchtlings und zum weiteren Programm sowie Hinweise für die Anmeldung zu einzelnen Workshops online unter https://herzogenaurach.feripro.de/ oder unter www.interkulturellewoche.de. red