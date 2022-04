Ein Seminar des Landkreises Bad Kissingen für Stadt- und Gemeindeverwaltungen bietet die Grundlagen zum Thema interkulturelle Arbeit und interkultureller Partei-Verkehr. Das interkulturelle Glossar beinhaltet die Erklärung wichtiger Begriffe in der interkulturellen Arbeit (von A wie Assimilation bis Z wie Zuwanderung), es geht darum, Stereotype und Vorurteile sowie die kulturelle Wahrnehmung und den Perspektivenwechsel zu erkennen.

Das Seminar beinhaltet auch einen Einblick in andere Kulturkreise im Sinne von Werten, Identität, Kulturstandards, soziale Wertvorstellungen, Denk- und Handlungsweisen. Dem Punkt "Angekommen in Deutschland: Kulturschock für Behörden und geflüchtete Menschen" widmet sich der Leiter der Seminare, Fahim Sobat (M.A.) , ebenso wie dem Thema "Interkulturellen Parteiverkehr serviceorientiert und mitarbeiterfreundlich gestalten, Do's and Dont's".

Freie Termine gibt es noch am Freitag, 8. April, in Bad Brückenau, am Montag, 2. Mai, in Münnerstadt und am Dienstag, 3. Mai, in Oerlenbach. Die Veranstaltung findet jeweils von 8 bis 14.30 Uhr statt. Anmeldung und weitere Informationen gibt es im Landratsamt Bad Kissingen per E-Mail: amif@kg.de. Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln. sek