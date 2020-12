Über gute Nachrichten kann sich in diesen für Schulen sehr schwierigen Zeiten die Erlöserschule Bamberg freuen. Die Regierung von Oberfranken würdigte jüngst die kreative und erfolgreiche Integrationsarbeit der Mittelschule mit dem oberfränkischen Integrationspreis 2020. Coronabedingt musste der geplante Festakt am Regierungssitz in Bayreuth entfallen. So nahm Schulleiter Eugen Kügler die Auszeichnung für das Projekt "Deutsch lernen mit allen Sinnen" entgegen.

In der Laudatio von Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz heißt es unter anderem:

"Die Erlöser-Mittelschule Bamberg leistet seit vielen Jahren vorbildliche Arbeit beim Spracherwerb sowie der schulischen und kulturellen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Dabei ist vor allem der ganzheitliche Ansatz, den die Schule verfolgt, hervorzuheben. Kunst, Kultur, aber auch das praktische Kennenlernen bestimmter Kulturtechniken tragen in hohem Maße dazu bei, dass die Schüler das Leben in der neuen Heimat Deutschland gut meistern." red