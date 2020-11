Nach jeweils über 35 Jahren Dienstzeit wurden vier Soldaten des Ausbildungszentrums Infanterie in den Ruhestand versetzt. Der Kommandeur und General der Infanterie, Brigadegeneral Michael Matz, nutzte den Anlass für einen bewegten Rückblick.

"Als Sie in den Jahren 1981 bis 1984 in die Bundeswehr eintraten, da war die Lage noch klar: Der Kalte Krieg teilte die Welt in zwei Lager und Ihr Auftrag war es, sozusagen vor der eigenen Haustür, einen Abschnitt des ,General Defense Plan‘ zu bewachen", leitete General Matz die Verabschiedung der vier verdienten Kameraden ein. Die Oberstabsfeldwebel Gerd Huppertz, Roger Jaguczak und Christoph Maiwald sowie Stabsfeldwebel Martin Heinlein kommen gemeinsam auf über 140 Jahre Diensterfahrung. Nach ihrem Diensteintritt stellte die Wiedervereinigung die erste große Zäsur dar.

Die deutschen Streitkräfte wuchsen zunächst auf über 500 000 Soldaten an und mussten alsbald auf 370 000 Soldaten verkleinert werden. Nach der ersten Bundeswehr-Beteiligung an einem Auslandseinsatz im Jahr 1993 in Somalia folgten Stabilisierungsoperationen auf dem Balkan bis hin zu Kampfeinsätzen in Afghanistan, an denen die verabschiedeten Soldaten teilweise selbst beteiligt waren.

Nach der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 folgte die Fixierung auf die "Armee im Einsatz", bevor in den vergangenen Jahren die Landes- und Bündnisverteidigung wieder mehr in den Fokus rückte. General Matz bilanzierte die Dienstzeit der Soldaten: "Sie haben bis zu vier Bundeskanzler, acht Bundespräsidenten sowie elf Verteidigungsminister überdauert!" Für die Zukunft wünschte er alles Gute und äußerte den Wunsch, den ein oder anderen Kameraden bei einer Reservedienstleistung wiederzusehen. Jan Volkmann