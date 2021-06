Way to Future Food, eine gemeinsame Initiative des Clusters Ernährung am Kompetenzzentrum für Ernährung und der Adalbert-Raps-Stiftung zur Gestaltung eines zukunftsfähigen Lebensmittelsystems, startete mit dem Digital Insect Symposium in die erste Veranstaltungsrunde. Zum Auftakt des dreiteiligen Online-Eventformats standen Insektenprodukte aus Verbraucherperspektive im Fokus. Jutta Saumweber, Referatsleitung des Bereichs Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale München, stellte eine qualitative Marktforschungsstudie über insektenhaltige Lebensmittel vor. Verbesserungsvorschläge gab es vor allem zu den Themen Allergiekennzeichnung, Preisgestaltung und Nährwertangaben. Beim anschließenden Diskurs hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit, Meinungen zu äußern und Fragen zu stellen. Partner des Digital Insect Symposiums ist der Speiseinsektenverband.

32 Teilnehmer der Lebensmittelbranche, insbesondere Speiseinsektenunternehmen, waren der Einladung zum "Marktcheck Insektenprodukte" mit Jutta Saumweber gefolgt. Diese stellte in einer Präsentation die Ergebnisse eines von der Verbraucherzentrale München durchgeführten Marktchecks und einer qualitativen Marktforschungsstudie über insektenhaltige Lebensmittel vor.

Jutta Saumweber: "Es ist vor allem der noch viel zu hohe Preis, der Verbraucher davon abhält, insektenhaltige Lebensmittel zu erwerben. Ein Teufelskreis, da es vor allem Start-ups erst durch höhere Nachfrage gelingen kann, Skaleneffekte zu erzielen."

Einführung eines Insektenregals

Aus Sichtweise der Unternehmen wurde die Platzierung von Insektenprodukten im Supermarkt kritisiert. Franzi Kutruff vom Speiseinsektenverband Deutschland: "Wo gehören Insekten hin im Supermarkt? Ihnen fehlt der konkrete Platz."

Im Chat forderte das Insekten-Startup Pinaks die Einführung eines Insektenregals. Auch das durch fehlende Zulassungen immer noch ungeklärte Lebensmittelrecht auf EU-Ebene erschwere die Produktion, die Platzierung und letztlich auch den Abverkauf insektenhaltiger Lebensmittel an den Verbraucher und stelle damit eine der größten Herausforderungen dar. red