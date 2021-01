Die von der Kulturstiftung des Bundes einberufene Jury für "dive in. Programm für digitale Interaktionen" hat sich für ein Projekt des Theaters Erlangen entschieden, das nun bis zum Dezember 2021 mit Fördergeldern in Höhe von 182 300 Euro realisiert werden kann. Mit "dive in. Programm für digitale Interaktionen" will die Kulturstiftung des Bundes bundesweit Kulturinstitutionen darin unterstützen und motivieren, mit innovativen digitalen Dialog- und Austauschformaten auf die aktuelle pandemiebedingte Situation zu reagieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Theaters.

Das Projekt des Theaters Erlangen mit dem Titel "DDP - Digital Dialog Plakat" umfasst eine Erweiterung der bestehenden App, mittels derer man inhaltlich spielerisch und visuell in das Theater eintauchen kann.

Fünf Prototypen sollen für und mit unterschiedlichen Zielgruppen entwickelt werden und Erlangern von der Schulklasse bis zu den Bewohnern eines Altenheims aktive Teilhabe am Theater ermöglichen. red