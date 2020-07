Innovative Köpfe sind gesucht

Die Rainer-Markgraf-Stiftung fördert Projekte in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung. In Erinnerung an ihren Stifter vergibt sie auch in diesem Jahr den mit 20 000 Euro dotierten Rainer-Markgraf-Preis und sucht jetzt innovative und kreative Köpfe aus den Regionen Oberfranken und Oberpfalz. Mit dem Rainer-Markgraf-Preis soll ein Leuchtturmprojekt gewürdigt werden.Gesucht sind Menschen, die sich in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung als kreative Köpfe auszeichnen und mit ihrem Engagement das öffentliche Interesse wecken. Die Preisverleihung ist für den kommenden November vorgesehen. Um ein passendes Projekt zu finden setzt die Stiftung auf Empfehlungen die bis zum 28. August eingereicht werden können.

Die Vergaberichtlinien und das Formular zur Empfehlung für einen Preisträger stehen auf der Homepage der Stiftung bereit unter www.rainer-markgraf-stiftung.de. red