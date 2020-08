Innehalten mit Musik und besinnlichen Texten

Auch in diesem Jahr finden an den Freitagen im August um 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Kilian in Bad Staffelstein das "Innehalten - Entspannen - Zur Ruhe kommen" statt. Dazu lädt Schwester Verena Haase im Rahmen der ökumenischen Kur- und Urlauberseelsorge ein. Dabei besteht für alle Interessierten die Gelegenheit, bei Musik und meditativen Texten zur Ruhe zu kommen und den Trubel des Alltags hinter sich zu lassen. Die erste Abendbesinnung findet am Freitag, 7. August, statt. Die musikalische Begleitung übernimmt Thomas Schaller an der Gitarre. Die weiteren Termine sind am 14. August (F.-J. Beume, Orgel), am 21. August (Blockflötenensemble "Flötentöne") und am 28. August (Sebastian Rauer, Orgel). Eine Teilnahme ist nur mit Mund-Nasen-Schutz möglich, der in der Bank abgenommen werden kann. red