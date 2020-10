Im Landkreis Bamberg unterstützen künftig Leselernhelfer gezielt junge Menschen. Die neue Initiative ergänzt die bereits vorhandenen vielfältigen und wichtigen Leseangebote, um für noch mehr Kinder und Jugendliche gute Voraussetzungen für Erfolg in Schule und Ausbildung zu schaffen.

Förderung an den Schulen

Der Landkreis greift auf die Strukturen des Leseförderungsprogramms "Mentor" zurück: In Tandems findet nach dem 1-zu-1-Prinzip eine Stunde wöchentlich über mindestens ein Jahr die Förderung direkt an der Schule statt. Leseforscher betrachten diesen Ansatz als sehr erfolgversprechend. Er gewährleistet, dass ganz individuell auf Stärken und Interessen der Kinder und Jugendlichen eingegangen werden kann. So entwickeln sie Spaß am Lesen und am Umgang mit Sprache. Mehr als 12 500 solcher Mentoren gibt laut Pressemitteilung in Deutschland bereits.

Auf Initiative des Bildungsbüros des Landkreises Bamberg gründete sich nun unter dem Vorsitz von Landrat Johann Kalb der Verein "Mentor - Die Leselernhelfer Landkreis Bamberg". Aufgabe des Vereins wird sein, Lesementoren mit Kindern und Jugendlichen zwischen sechs und 16 Jahren in solchen Lesetandems an den Schulen zusammenzubringen. "Es gibt kaum etwas Schöneres, als mit Hilfe der Literatur Kinder und Jugendliche zu erreichen", zeigt sich der Bamberger Schriftsteller Nevfel Cumart begeistert, der selbst Gründungsmitglied des "Mentor"-Vereins ist und die Schirmherrschaft übernimmt.

Qualifizierung durch Verein

Schon über 40 Bürger haben dem Bildungsbüro laut eigener Aussage ihr Interesse an einer Lesepatenschaft mitgeteilt. Um optimal auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet zu werden, erhalten sie vor ihrem ersten Einsatz eine professionelle Qualifizierung durch den Verein.

Wer selbst Mitglied im Verein werden oder die Leseförderung unterstützen möchte, findet weitere Informationen unter bildungsregion-bamberg.de/mentor-lesefoerderung. red