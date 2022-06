Beim monatlichen Treffen der Neubürger im Hotel Frankenland waren mehr als 80 Bad Kissinger Bürger der Einladung der Initiatorinnen Dr. Elisabeth Müller und Anita Schmitt gefolgt. Sie wurden von Rolf Reichard und Isabel Vorbeck im Forum des Hotels willkommen geheißen. Unter deren Leitung konnten die Gäste vor Beginn des Neubürgerstammtisches bei einer Führung das Hotel kennenlernen.

Um 19 Uhr begrüßte Dr. Elisabeth Müller Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel und Christine Schwind, Leiterin des Bauamtes Bad Kissingen. Die Bewerbung um die Landesgartenschau war als Thema von den Neubürgern gewünscht. OB Vogel sprach über die Bedeutung der Bayerischen Landesgartenschau (LGA) für Bad Kissingen. Es gehe hier nicht nur um Blumen, sondern die LGA leiste einen wichtigen Beitrag zum Erreichen von strategischen städtebaulichen sowie umwelt- und klimapolitischen Zielen, sagte Vogel. Auch Fehlentwicklungen könnten dadurch geheilt werden. Finanziert wird die LGA durch unterschiedliche Fördermittel des Freistaates Bayern und zusätzliche Finanzierungsmöglichen wie zum Beispiel der EU und der Kommune selbst.

Die Architektin und Städteplanerin Christine Schwind ging auf das Bewerbungsverfahren ein und zeigte im Detail die Umsetzung. Kommunen können sich für die bayerischen Landesgartenschauen in den Jahren 2028 bis 2032 bewerben. Bad Kissingen präferiert das Jahr 2030. Die Bewerbung erfolgt in zwei Phasen, eine davon hat Bad Kissingen bereits mit Erfolg bestanden, sagte Schwind. Die zweite Phase beinhaltet nun die offizielle Bewerbung mit Einreichung aller Unterlagen und die dreistündige Begutachtung vor Ort vom Komitee im Juli dieses Jahres.

Bei Zusage erfolgt dann die Planung und Umsetzung mit Veranstaltungszeitraum zwischen April bis Anfang Oktober des LGA-Jahres. Aufgeteilt in fünf Bereiche verdeutlichte Schwind an verschiedenen Schaubildern die Umsetzung. Für die Landesgartenschau ist das Gelände im Süden der Stadt vorgesehen. Ganz nach dem gewählten Motto "Zusammen-Kommen" wird sowohl das Miteinander von Alt und Jung, wie zum Beispiel beim Urban Gardening, als auch das Überwinden von Barrieren durch Straße oder Bahn gefördert. Auf die Frage eines Neubürgers, was denn mit dem Konzept passiert, sollte Bad Kissingen nicht den Zuschlag erhalten, sagte OB Vogel: "Die Stadt Bad Kissingen profitiert dennoch davon. Wir möchten Chancen suchen und nutzen und werden dann Einiges davon umsetzen".

Der nächste Neubürgerstammtisch findet am 16. Juni um 19 Uhr im Kaffeehaus Palais Erthal statt. Anmeldung: E-Mail Anita.Schmitt@ascordis.de oder Tel.: 0971/ 698 991 00. red