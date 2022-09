Auf den Spuren von Theodor Fontane und König Ludwig II. erfahren Teilnehmer der kulturhistorischen Führung "Kapellenfriedhof und Marienkapelle" von Gerhard Wulz Wissenswertes über die Geschichte und Gestaltung der Anlage und tauchen mit Erzählungen, Texten Bildern und Tonbeispielen in das Leben und Wirken der hier bestatteten Persönlichkeiten ein. Auch die Kriegsgräber von 1866 und die Innenausstattung der Marienkapelle werden erklärt. Treffpunkt ist am Sonntag, 4. September, am Liebfrauensee um 14 Uhr. Tickets gibt es in der Tourist-Info und vor Ort. Foto: Heji Shin