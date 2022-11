Die Aufstellung des Jahresprogramms 2023 war zentraler Punkt der Vorstandssitzung des Kreisverbandes der CSU-Seniorenunion. Dabei wurde festgelegt, dass sich die Mitglieder des Vorstands bereits am 31. Januar 2023 zu ihrer nächsten Sitzung im Info-Zentrum des "DeinHaus 4.0" treffen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Seniorenunion.

Musterwohnung ansehen

Für den 19. April 2023 ist dann für alle interessierten Mitglieder eine Besichtigung dieser neuen Erlebnis- und Beratungswelt am Berliner Platz terminiert. Dort können in einer voll ausgestatteten Musterwohnung eine Vielzahl von Wohnassistenzsystemen live erlebt werden, die dazu beitragen, dass besonders ältere Menschen in Zukunft mit größerer Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit in den eigenen vier Wänden werden wohnen können.

Faschingssitzung und Fischessen

Davor werden sich zu Beginn des neuen Jahres die Senioren noch zu zwei traditionsreichen Veranstaltungen in der Erthalhalle in Obererthal treffen können: Am 8. Februar findet dort die Faschingssitzung statt und am 3. März das Fischessen, für das Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (MdL) als Referent zugesagt hat.

Da der Kreisverband der CSU-Seniorenunion vor 20 Jahren gegründet wurde, werden dieses Jubiläum und auch die fälligen Neuwahlen die Jahreshauptversammlung bestimmen, die Anfang Mai wieder in Reith stattfinden wird.

Mehrtagesfahrt im Jahr 2023

Der Vorstand entschied sich in dieser Sitzung dafür, dass die Tschechische Republik als Ziel der Mehrtagesfahrt 2023 dienen soll.

Vom 30. Mai bis 4. Juni stehen neben Prag vor allem die sehenswerten Orte östlich der Hauptstadt auf dem Programm. Auch die monatlichen Veranstaltungen der zweiten Jahreshälfte wurden vorbesprochen. Diese Termine werden laut Pressebericht den Mitgliedern dann im Frühjahr rechtzeitig bekanntgegeben.

Ausgebuchte Adventsfahrt

Nachdem die Vorsitzenden der drei Ortsverbände Hammelburg, Bad Brückenau und Oberthulba kurz über ihre Arbeit berichtet hatten, beschloss der Vorsitzende Siegfried Erhard die Sitzung, nicht ohne noch einmal auf die am 7. Dezember bereits mit 100 Personen ausgebuchte Adventsfahrt hinzuweisen, bei der vor dem Besuch des Weihnachtsmarktes das markgräfliche Opernhaus und das Neue Schloss von Bayreuth besichtigt werden, so die Pressemeldung abschließend. red