Infos für Abc-Schüler

Die Pater-Lunkenbein-Grundschule in Ebensfeld hat Informationen zum neuen Schuljahr veröffentlicht.

Das Jahr beginnt am Dienstag, 8. September, um 8 Uhr. Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist um 8 Uhr, Unterrichtsende um 11.25 Uhr. Die Abc-Schützen starten um 8.45 Uhr in Ebensfeld. Hierfür werden Busse nach einem Sonderfahrplan eingesetzt. Eltern können mitfahren.

Abfahrt der Busse für die Schulneulinge ist in Eggenbach um 8 Uhr, in Oberküps um 8.20 Uhr, in Döringstadt 8.07 Uhr, in Unterküps um 8.22 Uhr, in Birkach um 8.16 Uhr, in Kleukheim um 8.26 Uhr, in Oberbrunn (Aussiedlerhof) um 8.19 Uhr, in Prächting um 8.29 Uhr, in Oberbrunn (Mitte) um 8.20 Uhr, in Dittersbrunn um 8.34 Uhr, in Unterbrunn um 8.24 Uhr und in Unterneuses um 8.42 Uhr.

Ab dem zweiten Schultag gelten die Fahrpläne, die im Mitteilungsblatt veröffentlicht werden. Für die Klassen 2 bis 4 gilt er bereits ab dem ersten Tag. Unterrichtsbeginn am zweiten Schultag ist für alle Klassen um 8 Uhr, Unterrichtsende um 11.25 Uhr. Ab Donnerstag, 10. September, findet der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 bereits nach Stundenplan statt. Für die 1. Klassen endet der Unterricht bis 11. September jeweils um 11.25 Uhr. Eltern werden gebeten, sich unter www.schulmanager-online.de anzumelden. Die Schule ist in den Sommerferien dienstags von 10 bis 12 Uhr besetzt. Auskünfte zu den Fahrplänen gibt es unter 09573/960822. red