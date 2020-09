Das katholische Pfarrbüro St. Kilian gibt folgende Termine bekannt: Das Pfarrbüro ist vormittags telefonisch von 8 bis 12 Uhr unter 09573/4315 erreichbar. Messbestellungen werden telefonisch entgegengenommen.

Am morgigen Dienstag trifft sich die Kolpingsfamilie um 19 Uhr in der Pfarrkirche. Schwester Katharina Horn erzählt dabei von ihrer Arbeit in Peru. Am Freitag, 2. Oktober, wird in Reundorf ein Gottesdienst abgehalten.

Keine Caritas-Haussammlung

Aufgrund der Hygieneauflagen und zum Schutz der Sammler findet in diesem Jahr keine Caritas-Haussammlung statt. In der Pfarrkirche liegen jedoch Überweisungsträger aus, die für die Caritassammlung bestimmt sind. Die Kirchenkollekte für die Aufgaben der Caritas findet am Sonntag, 4. Oktober, statt.

Drachengottesdienst für Kinder

Der Drachengottesdienst findet am Sonntag, 4. Oktober, um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist am Wegkreuz zwischen Oberlangheim und Uetzing. Drachen bitte selbst mitbringen. Am Montag, 5. Oktober, um 18 Uhr wird die erste Rosenkranzandacht gefeiert. Weitere Rosenkranzandachten sind jeweils montags und mittwochs um 18 Uhr. Ab Oktober entfallen die 8-Uhr-Gottesdienste am Mittwoch und Freitag. Die Herz-Jesu-Messe (erster Freitag im Monat) bleibt bestehen.

Andacht zum Schutz der Natur

Der Bund Naturschutz lädt zur alljährlichen Mahnandacht zum Erhalt der Schöpfung anlässlich des Franziskus-Tages am Sonntag, 4. Oktober, um 17 Uhr an der Franziskus-Marter ein. Treffpunkt ist zwischen Wiesen und Nedensdorf. Gestaltet wird die ökumenische Andacht von Pfarrerin Sabine Schmid-Hagen und Gemeindereferent Matthias Beck. red