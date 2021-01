Das katholische Pfarrbüro St. Kilian gibt folgende Gottesdienste und Termine bekannt: Am heutigen Dienstag findet um 19 Uhr im Veranstaltungssaal Geldner in Loffeld ein Gottesdienst statt. In Reundorf wird am Freitag, 15. Januar, um 19 Uhr eine Eucharistiefeier abgehalten. Im Januar treffen sich die Firmlinge zum zweiten Firm-Ju-Go in der Pfarrkirche St. Kilian. Ein Smartphone ist für die Teilnahme hilfreich. Für die Firmlinge der 9. Klasse findet die Veranstaltung am heutigen Dienstag, für die 8. Klassen am Mittwoch, 13. Januar, jeweils um 17.30 Uhr statt. Bei Fragen gibt Matthias Beck unter Matthias.Beck@erzbistum-bamberg.de, gerne Auskunft. Der 3. Weggottesdienst zur Vorbereitung zur Erstkommunion findet am Montag, 18. Januar, um 16 Uhr in der Pfarrkirche in Bad Staffelstein mit den Kindern von der Gruppe A statt. Am Donnerstag, 21. Januar, ist um 16 Uhr die Gruppe B an der Reihe.Die Kolpingsfamilie muss bis auf Weiteres ihre Veranstaltungen absagen. red