Das katholische Pfarrbüro St. Kilian gibt folgende Informationen und Termine bekannt: Der Vortrag "Vorweihnachtliches Brauchtum in Franken" mit Stefan Renczes am Dienstag, 24. November, muss wegen der aktuellen Corona-Lage ausfallen. Zu Beginn des Hausgebets am Montag, 30. November, um 19.30 Uhr, zu dem Erzbischof Ludwig Schick alle Familien und Kreise der Pfarrei einlädt, läuten die Kircheng locken. Die Hausgebete "Warten und erwartet werden!" liegen zur Mitnahme an den Kirchengängen auf.

Der Basar der Franziskusschwestern in Vierzehnheiligen findet am Samstag, 21. November, von 9 bis 17 Uhr im

Pop-up-Shop in Bad Staffelstein (hinter dem Rathaus) statt. Der Erlös ist für die Corona-Projekte der Franziskusschwestern in Peru und Indien vorgesehen. Der Essener Adventskalender "Alle Jahre wieder" liegt am Schriftenstand auf. Er ist ein Mitmach-Kalender für Familie, Kita, Schule und für alle Kinder zwischen vier und zwölf Jahren, Es wird gebeten, den Kaufpreis in die Schriftenstandkasse zu werfen. red