Das katholische Pfarrbüro St. Kilian gibt folgende Gottesdienste und Informationen bekannt: In Loffeld wird am Dienstag, 10. November, um 19 Uhr ein Gottesdienst im Veranstaltungssaal Geldner abgehalten. Das ökumenische Friedensgebet findet am Montag, 9. November, um 18 Uhr am Rathaus in Lichtenfels statt. Laternen oder Kerzen sind mitzubringen. Der Weg der Firmung startet - abhängig von der aktuellen Corona-Lage - im November mit den ersten "Firm-Ju-Gos" in der Pfarrkirche St. Kilian. Ein Smartphone ist dabei hilfreich. Firmlinge der 9. Klasse treffen sich am Dienstag, 10. November, die 8. Klasse am Dienstag, 18. November, jeweils um 17.30 Uhr. Weitere Infos bei Gemeindereferent Matthias Beck unter Matthias.Beck@erzbistum-bamberg.de. Der Vortrag von Heilpraktikerin Astrid Linz am Mittwoch, 11. November, des Katholischen Frauenbundes ist abgesagt. Am Mittwoch, 11. November, ab 17 Uhr werden die Staffelsteiner gebeten, für die Kinder, die abends mit ihren Eltern spazieren gehen, ein Fenster zu beleuchten. Am Donnerstag, 12. November, trifft sich die Kolpingsfamilie um 19 Uhr am Eingangstor des Friedhofs zum stillen Gedenken für die verstorbenen Mitglieder. red